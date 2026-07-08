87-летний пенсионер стал самым возрастным абитуриентом Румынии

В Румынии 87-летний пенсионер решил начать новый этап жизни и подал документы в университет. Виорел Пинтилеску претендует на место в Университете естественных наук в городе Яссы, где хочет изучать биологию. Об этом пишет Ziarul de Iași.

Мужчина 1939 года рождения выбрал факультет сельскохозяйственных наук и намерен вновь стать студентом спустя десятилетия после окончания школы. По словам будущего абитуриента, университет для него — возможность развиваться и не останавливаться на достигнутом.

«Человек не должен… не может умереть глупым, если можно так выразиться. <...> Было бы жаль не поступить в университет, потому что Яссы — это колыбель культуры, и я смогу обогатить свои знания. Это лучше, чем просто лежать и спать», — рассказал Пинтилеску.

До возвращения к учёбе пенсионер успел пройти долгий жизненный путь. После окончания школы в 1965 году он был призван в армию и в общей сложности посвятил службе 35 лет.

Решение снова открыть учебники мужчина принял не только из интереса к знаниям. Он признался, что после смерти супруги хотел найти новое занятие и заполнить освободившееся время, пока дети живут собственной жизнью.

Теперь 87-летнему румыну предстоит пройти стандартную процедуру поступления и доказать, что возраст не становится препятствием для новых целей.

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