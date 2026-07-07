В России упростили оформление пенсий с 7 июля

Российским пенсионерам больше не придётся тратить время на сбор большого количества справок: с 7 июля в стране начали действовать новые правила оформления пенсий. Теперь значительную часть данных для назначения выплат будет самостоятельно получать Социальный фонд.

Как рассказал РИА «Новости» доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, изменения направлены на то, чтобы сделать процесс назначения пенсий удобнее для граждан. Новый приказ Минтруда заменил порядок, который действовал с 2021 года.

«Данные изменения направлены, прежде всего, на повышение удобства граждан в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии», – отметил эксперт.

Новые правила распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии, а также на фиксированную выплату к страховой пенсии. Главное изменение касается автоматизации: Соцфонд сможет самостоятельно получать сведения о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.

Дополнительные документы понадобятся только в отдельных случаях, когда нужной информации нет в государственных системах. Например, россиянам могут потребоваться подтверждения периодов работы до 2002 года.

Если все необходимые сведения уже есть в базах, для оформления пенсии будет достаточно паспорта и СНИЛС. Это позволит сократить количество обращений за справками и упростить процедуру получения выплат.

Ранее Life.ru писал, что средний размер пенсии в России за год увеличился на 8,3% и достиг 25,4 тысячи рублей. Такие данные привёл Росстат в докладе о социально-экономическом положении страны за май 2026 года. В ведомстве отметили, что рост выплат связан с плановой индексацией пенсионного обеспечения.