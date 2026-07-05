Возраст — не помеха: Life.ru узнал, как покорить мир на пенсии без опасности для здоровья

Современные люди всё чаще продолжают активно путешествовать даже после выхода на пенсию. Однако с возрастом организм становится более чувствительным к физическим нагрузкам, смене климата, длительным перелётам и изменению привычного режима дня. Как рассказала Life.ru терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая, именно поэтому подготовка к путешествию для пожилого человека требует особого внимания и тщательного планирования.

Сам по себе пожилой возраст не является противопоказанием к поездкам, однако некоторые хронические заболевания могут существенно повышать риски во время путешествия. Особую осторожность следует соблюдать людям с тяжёлой сердечной недостаточностью, нестабильной стенокардией, недавно перенесённым инфарктом миокарда или инсультом, тяжёлыми нарушениями сердечного ритма, выраженными заболеваниями лёгких и неконтролируемым сахарным диабетом. Светлана Бурнацкая Терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

При планировании маршрута важно учитывать не только длительность дороги, но и климатические условия, уровень медицинской помощи в месте отдыха, высоту над уровнем моря и предполагаемые физические нагрузки. Перед покупкой тура желательно обсудить поездку с лечащим врачом.

Одной из наиболее сложных частей путешествия для пожилых людей часто становится длительный перелёт или многочасовая поездка на автобусе. Длительное пребывание в сидячем положении может приводить к застою крови в венах нижних конечностей, повышая риск тромбозов и отёков. Для профилактики рекомендуется регулярно менять положение тела, выполнять простые упражнения для стоп и голеней, периодически вставать и ходить по салону самолёта или делать остановки во время автобусных поездок.

Полезным может быть использование компрессионного трикотажа, особенно при наличии варикозной болезни или других факторов риска сосудистых осложнений. Также важно поддерживать достаточное потребление жидкости и избегать чрезмерного употребления алкоголя.

«Помимо постоянных лекарств, которые необходимо взять с запасом на весь срок поездки, пожилому туристу следует иметь при себе базовую аптечку. В неё обычно включают жаропонижающие средства, препараты от расстройств пищеварения, средства для регидратации при диарее, антисептики для обработки ран, стерильные пластыри и бинты, препараты от аллергических реакций, а также средства от укачивания при необходимости. Желательно иметь список принимаемых лекарств и медицинских диагнозов на случай обращения за помощью в другой стране», — подчёркивает врач.

Бурнацкая отметила, что подготовка к путешествию должна начинаться заранее. Оптимально пройти медицинский осмотр за один-два месяца до предполагаемого вылета. За это время можно скорректировать лечение, пройти дополнительные обследования и получить рекомендации специалистов. Обычно рекомендуется выполнить общий анализ крови, оценить уровень глюкозы, показатели работы сердца и сосудов, а также убедиться в стабильности хронических заболеваний. При наличии серьёзных заболеваний объём обследований определяется индивидуально.

Большое значение имеет правильная организация режима дня во время отдыха. По словам терапевта, многие туристы стремятся максимально использовать каждую минуту отпуска, однако для пожилого организма чрезмерная активность может обернуться переутомлением. В первые дни после прибытия желательно избегать насыщенной экскурсионной программы и дать организму возможность адаптироваться к новым условиям. На привыкание к другому часовому поясу обычно требуется от нескольких дней до недели, а адаптация к жаркому или влажному климату может занять еще больше времени. В этот период особенно важно соблюдать режим сна и отдыха.

Отдельного внимания заслуживает питание во время путешествий. С возрастом чувство жажды может притупляться, поэтому многие пожилые люди употребляют недостаточное количество жидкости, особенно в жарких странах. Это увеличивает риск обезвоживания, головокружения и ухудшения общего самочувствия. Специалисты рекомендуют регулярно пить воду небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь выраженной жажды. Следует отдавать предпочтение безопасной бутилированной воде и избегать чрезмерного употребления сладких напитков и алкоголя.

Питание должно быть максимально привычным и сбалансированным, а знакомство с экзотическими блюдами — умеренным. Многие забывают, что адаптация необходима не только после прибытия на отдых, но и после возвращения домой. В первые несколько дней после поездки могут наблюдаться повышенная утомляемость, сонливость, нарушения сна, колебания артериального давления и снижение работоспособности. Обычно эти явления проходят самостоятельно. Однако если после путешествия появляются одышка, боли в груди, выраженные отёки ног, высокая температура, длительные расстройства пищеварения или другие необычные симптомы, необходимо обратиться к врачу.

Ранее Life.ru писал, что главной ошибкой при оформлении туристической страховки является погоня за дешевизной, которая в итоге оборачивается минимальным покрытием и отказом в помощи за рубежом. По закону наличие полиса — обязательное требование при выезде за рубеж. На пограничном контроле его могут не проверить, но если в поездке понадобится медицинская помощь, все расходы придётся оплачивать самостоятельно. Пожилым туристам рекомендуется проявлять особую бдительность. Им стоит заранее уточнять лимиты и ограничения по возрасту, поскольку для этой категории стоимость услуги обычно возрастает.