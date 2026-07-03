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3 июля, 08:08

Без визы и за 2 дня: Россияне переключились на мини-путешествия вместо длинного отпуска

​Стамбул остаётся лидером мини-путешествий среди россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Летом 2026 года россияне всё чаще отправляются в короткие поездки на выходные. Помимо основного отпуска, путешественники используют пару свободных дней, чтобы сменить обстановку, рассказал «Газете.ru» эксперт сервиса онлайн-бронирования экскурсий Павел Неразников.

Главным зарубежным направлением остаётся Стамбул — спрос на экскурсии в июле вырос на 5%. Город привлекает прямыми рейсами, безвизовым режимом и возможностью за 2–3 дня увидеть и исторический центр, и Босфор, и дворцы.

Рекордный рост показал Ереван — +74% к прошлому году. Короткий перелёт, доступные цены и отсутствие языкового барьера делают его идеальным для мини-путешествий. Туристы успевают посмотреть Гарни, Гегард, озеро Севан и винодельни.

Тбилиси сохраняет позиции с ростом 11%: атмосферный Старый город, серные бани и гастрономия. Баку подрос на 11% — гостей манят прогулки по Ичери-Шехер, современная архитектура и «марсианские» холмы Хызы.

Минск также в топе: +18% бронирований — из-за простой логистики, невысоких цен и насыщенного событийного календаря. Эксперт отметил, что страны ближнего зарубежья выигрывают за счёт удобства и возможности организовать поездку в последний момент.

Глэмпинги активно переманивают российских туристов из отелей
Глэмпинги активно переманивают российских туристов из отелей

А ранее Life.ru писал, что россияне массово отказываются от поездок на Байкал. В популярных локациях — посёлке Листвянка и на острове Ольхон — стоимость жилья подскочила на 15–30% по сравнению с прошлым годом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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