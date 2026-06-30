Глэмпинги активно переманивают российских туристов из отелей

Глэмпинги в России за последние два года заметно укрепили позиции: по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов, в 2025 году их предложение выросло на 67% к предыдущему году. При этом формат всё ещё остаётся нишевым: на него приходится менее 1% от общего числа российских средств размещения.

В 2026 году количество бронирований в глэмпингах увеличилось на 11%, а средняя стоимость ночи летом достигла 11,8 тысячи рублей, что на 12% выше прошлогоднего уровня. Весной 2026 года лидером по доле бронирований стала Ленинградская область. В числе популярных направлений также оказались Подмосковье, Тверская область, Алтай и Карелия, а самый резкий рост спроса показал Татарстан.

Сегодня в России выделяют три ценовых сегмента: базовый — от 8 до 15 тысяч рублей за ночь на двоих, средний — до 30 тысяч и премиум — от 30 до 60 тысяч рублей и выше. Основная аудитория таких поездок — жители крупных городов, которые хотят отдыха на природе, но не готовы отказываться от кровати, электричества, санузла и других удобств, сообщает RG.ru.

Ранее в России появился первый ГОСТ на глэмпинги. Его разработало Роскачество. Стандарт призван обеспечить россиянам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха.