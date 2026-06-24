Роскачество разработало первый в России ГОСТ на глэмпинги

В России появился первый ГОСТ на глэмпинги. Его разработало Роскачество. Стандарт призван обеспечить россиянам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха.

«ГОСТ Р 72311-2025 «Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования» впервые даёт определение глэмпинга, что задаёт единые ориентиры для бизнеса и обеспечивает туристам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха», — приводит РИА «Новости» сообщение организации.

Новые правила содержат чёткие требования к расположению объектов и обустройству их территории. Регламентируются параметры жилых модулей, инженерных сетей, а также перечень предоставляемого сервиса и квалификация сотрудников.

Отдельное внимание уделено экологии. При создании мест отдыха необходимо принять меры для защиты окружающей среды, сохранения флоры, фауны, исторических и культурных памятников.

Размещать такие объекты разрешено на природных территориях: у воды, в лесной зоне или горной местности. Стандарт допускает специализацию — к примеру, для семейных пар, молодёжи или гостей с детьми.

По мнению разработчиков, появление ГОСТа выделяет подобные комплексы в отдельную категорию. Ожидается, что это поспособствует дальнейшему развитию сегмента.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ, который устанавливает единые критерии для оценки рисков при перевозках детей. Документ начнёт действовать с сентября 2026 года.