В России появился ГОСТ для проверки прочности каблуков

Росстандарт опубликовал ГОСТ, который со 2 ноября начнёт регулировать порядок проверки прочности крепления каблуков в женской обуви. Документ касается моделей на среднем и высоком каблуке. Государственный стандарт размещён в базе ведомства.

Новый ГОСТ описывает процедуру, позволяющую определить, какие нагрузки способна выдержать обувь и какие элементы конструкции разрушаются при критическом воздействии. В ходе испытаний специалисты оценивают устойчивость пяточной части во время ходьбы, изменение формы после сильного механического воздействия и прочность соединения каблука с обувью.

Проверка проходит в несколько этапов. Сначала изделие закрепляют в испытательной установке так, чтобы носочная часть оставалась неподвижной. Затем на каблук воздействуют силой, направленной назад. Первое испытание проводится при нагрузке 200 ньютонов, что превышает показатели, возникающие при обычной ходьбе. Следующий этап предусматривает увеличение нагрузки до 400 ньютонов. После её снятия специалисты определяют, сохранилась ли деформация либо каблук вернулся в исходное положение.

По результатам испытаний определяется предельная нагрузка для конкретной пары обуви. Также фиксируется характер повреждений: разрушение самого каблука, набойки либо других элементов конструкции.

А ранее в России ввели ГОСТ, регламентирующий выпуск детских игрушек со встроенным искусственным интеллектом. Новый стандарт регулирует безопасность интерактивных устройств для детей от года до 14 лет. Он охватывает роботизированные игрушки, интерактивные фигурки и куклы, игровые консоли и другие устройства с ИИ. ГОСТ вступает в силу 1 сентября.