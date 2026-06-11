В России утвердили ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом

В России появился национальный стандарт, регламентирующий выпуск детских игрушек со встроенным искусственным интеллектом. Нормативный акт касается безопасности интерактивных устройств, предназначенных для детей в возрасте от одного года до 14 лет. Информация об утверждении документа появилась на официальном портале Росстандарта.

Там пояснили, что созданный без опоры на иностранные аналоги ГОСТ впервые формулирует единые принципы безопасного и ответственного использования ИИ-технологий в производстве товаров для детей.

Действие нового ГОСТа «Игрушки с применением технологий искусственного интеллекта. Общие требования» распространяется на роботизированные игрушки, интерактивные фигурки и куклы, игровые приставки и прочие устройства, задействующие алгоритмы ИИ. Срок вступления стандарта в силу — 1 сентября.

В Росстандарте уточнили, что принятый документ регламентирует нормы механической, физической и пожарной защищённости изделий, плюс отвечает за неприкосновенность персональных данных ребёнка и за его психоэмоциональный комфорт.

Отличительная черта нового ГОСТ — системный подход к оцениванию: устройства с искусственным интеллектом впервые воспринимаются как интеллектуальная игровая среда, уровень безопасности которой обусловлен не одной лишь конструкцией, а ещё и безошибочностью алгоритмов, характером общения с малышом и методами обработки сведений о нём.

Ранее эксперт Минпросвещения рассказала, что игрушечные динозавры полезны для детских садов и развития дошкольников, в отличие от единорогов. Она отметила, что такие фигурки помогают детям учиться договариваться, делить роли и безопасно выражать сильные эмоции. Кроме того, игрушки знакомят малышей с миром древних ящеров, вдохновляют и развлекают их. Главное условие — выбирать сертифицированные и безопасные изделия.