Поп-ит вместо успокоительного: Врачи-зумеры начали лечить нервы пациентов антистресс-игрушками

Представители молодого поколения врачей нашли новый способ успокаивать пациентов прямо во время визита к ним. В ход идут не лекарства, а антистрессовые безделушки, которые вручают посетителям на приёме.

Врачи-зумеры начали выдавать пациентам антистресс-игрушки на приёмах. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Чаще всего такими методами пользуются специалисты в области женского здоровья и дантисты. Подопечным в процессе осмотра предлагают мять в руках силиконовые игрушки-поп-иты, сжимать сквиши или катать стрессболлы. Считается, что это помогает отвлечься, снизить уровень тревоги и легче переносить дискомфорт.

О своей находке SHOT ПРОВЕРКЕ поведала врач-гинеколог Валерия Метальникова. Она призналась, что толчком к введению «игрушечной терапии» стало желание превратить обследование в менее пугающий процесс.

Метальникова заметила, что те, кто вертит в руках антистресс, гораздо меньше думают о болевых ощущениях, более спокойно переносят любые процедуры и в целом покидают кабинет в лучшем расположении духа. По словам врача, её идею подхватили уже многие коллеги из самых разных уголков страны и профилей. Некоторые из них откровенно признаются, что пользуются игрушками в кабинетах уже около пары лет, а кто-то закупился ими исключительно после того, как эта методика завирусилась в интернете.

Сами посетители тоже подтянулись. Люди приходят, уже в курсе этой «фишки», и нередко сами интересуются, какая именно мягкая игрушка им достанется сегодня.

Ранее стало известно, что стоматология находится на пороге революции: учёные активно разрабатывают методы выращивания зубов из собственных клеток пациента, что может снять проблему отторжения имплантов. Стоматолог-хирург отметил, что первые успешные эксперименты по выращиванию зубов у животных провели британские исследователи ещё в 2002 году.