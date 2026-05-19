19 мая, 10:46

Динозаврам — да, единорогам — нет! У малышей в детсадах хотят отнять «‎вредные» игрушки

В Минпросвещения выступили за динозавров в детсадах, но против единорогов

Обложка © freepik

Игрушечные динозавры не представляют проблемы для детских садов и даже полезны для развития дошкольников, в отличие от единорогов. Такое мнение высказала эксперт Минпросвещения, директор Института развития, здоровья и адаптации ребёнка Елена Приступа.

«Играть с динозаврами в детском саду можно. Воспитатели могут использовать игрушки-динозаврики в сюрпризных моментах, в социальных ситуациях и в игровой деятельности, что помогает малышам учиться договариваться, делиться ролями и безопасно проживать сильные эмоции», — объяснила Приступа ТАСС.

По мнению специалиста, такие фигурки решают познавательные задачи: дети узнают о мире животных, слушают удивительные истории о древних ящерах. Кроме того, они вдохновляют, мотивируют и развлекают малышей. Единственное условие — выбирать сертифицированные и безопасные игрушки.

Ранее другая представительница ведомства, Елена Бочкина, рекомендовала избавиться от единорогов в детсадах, так как они не имеют отношения к русскому фольклору. В качестве альтернативы она предложила волшебного коня Сивку-бурку. Отметим, что Международный день динозавров в этом году выпал на 19 мая.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения разработает перечень средств воспитания, обучения и игрушек для детских садов, отражающий традиционные российские ценности. Цель инициативы — создать системный подход к оснащению дошкольных учреждений: в перечень войдут игры и пособия, помогающие детям усваивать традиции, знакомиться с отечественными культурными и художественными практиками, а также изучать биографии исторических фигур.

Анастасия Никонорова
