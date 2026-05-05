В России придумали кибердружины, чтобы защитить детей от опасного контента

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений среди детей и молодёжи на ближайшие четыре года. План, подготовленный Росмолодёжью вместе с федеральными ведомствами и регионами, включает 41 мероприятие.

Документ затрагивает школы, вузы, патриотические движения и работу в интернете. По словам главы Росмолодёжи Григория Гурова, «Утвержденный комплекс мер позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний».

Регионам поручено проводить мероприятия по выявлению несовершеннолетних, которые могут готовить противоправные действия. Также профилактическую работу с детьми, в том числе состоящими на учёте, будет вести «Движение первых».

Отдельный блок связан с мониторингом интернета. Кибердружины и медиапатрули с участием студентов будут искать в соцсетях, мессенджерах, форумах и на видеохостингах материалы о суициде, наркотиках, буллинге, фейках, нападениях на школы и другом опасном контенте.

Кроме того, Минпросвещения, Минцифры, Роскомнадзор и другие ведомства должны проработать механизм ограничения доступа к материалам, которые могут провоцировать подражателей. В Росмолодёжи отметили, что сейчас блокировать такой контент невозможно из-за отсутствия нормативно-правовых оснований.

Ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году рост экстремистских и террористических преступлений вырос на 60%. Такие показатели связывают с нарастающей агрессией против России.