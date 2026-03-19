Гуцан сообщил о росте террористических преступлений в России почти на 60%

В России в 2025 году зафиксирован заметный рост числа террористических и экстремистских преступлений. Показатель увеличился почти на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

«Непрекращающаяся агрессия против России стала первопричиной роста числа террористических и экстремистских преступлений. В прошлом году соответственно увеличение произошло на 59,3%», — сказал он.

Президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру к более активным действиям в борьбе с преступностью, особо выделив проблему подростковой преступности. Выступая на расширенной коллегии ведомства, он указал на критическую важность усиления профилактических мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений среди молодёжи.