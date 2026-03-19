Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 14:15

В казну России за год поступило 1,6 трлн рублей коррупционного имущества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Российские прокуроры в 2025 году вернули государству коррупционные активы на 1,6 триллиона рублей. Как сообщил генпрокурор Александр Гуцан на встрече с президентом Владимиром Путиным, в доход казны было обращено около 2 тысяч объектов недвижимости и другого имущества.

«За год в казну обращено 2 тысячи объектов недвижимости и иного имущества совокупной стоимостью 1,6 трлн рублей», — сообщил он.

ГП проверит, как несут службу коррупционеры, отправившиеся на СВО

Вместе с тем Путин призвал Генпрокуратуру к более активным действиям в борьбе с преступностью, особо выделив проблему подростковой преступности. Выступая на расширенной коллегии ведомства, он указал на критическую важность усиления профилактических мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений среди молодёжи.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar