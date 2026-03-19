В казну России за год поступило 1,6 трлн рублей коррупционного имущества

Российские прокуроры в 2025 году вернули государству коррупционные активы на 1,6 триллиона рублей. Как сообщил генпрокурор Александр Гуцан на встрече с президентом Владимиром Путиным, в доход казны было обращено около 2 тысяч объектов недвижимости и другого имущества.

Вместе с тем Путин призвал Генпрокуратуру к более активным действиям в борьбе с преступностью, особо выделив проблему подростковой преступности. Выступая на расширенной коллегии ведомства, он указал на критическую важность усиления профилактических мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений среди молодёжи.