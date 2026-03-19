ГП проверит, как несут службу коррупционеры, отправившиеся на СВО

Генеральный прокурор России Александр Гуцан, выступая на коллегии ведомства в присутствии президента Владимира Путина, дал указание прокурорам проверить, действительно ли около 1100 осужденных за коррупцию, отправившихся на СВО, участвуют в боевых действиях, а не уклоняются от них в тылу. Он подчеркнул, что они должны искупать свою вину в соответствии с условиями контракта.

«Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключённым контрактом в боевых условиях, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу», — сказал Гуцан.

Ранее Путин заявил, что россияне ждут от прокуратуры эффективной борьбы с коррупцией. Глава государства также указал на необходимость сосредоточить усилия на контроле за использованием бюджетных ассигнований, подчеркнув приоритетность этого направления в работе надзорного ведомства.