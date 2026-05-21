Унитазы и биде подгонят под ГОСТ уже в июне

В России с 1 июня начнёт действовать новый ГОСТ на унитазы, раковины, пьедесталы, биде и другие санитарные изделия из керамики. Документ принят Росстандартом, текст появился в электронной базе ведомства.

Сейчас все подобные товары получат более развёрнутую классификацию. Так, унитазы будут делиться на 16 видов, хотя раньше их было три категории. Деление теперь производится по типу установки, виду смыва, по расположению патрубка, монтажа, а также продукция подразделяется на детскую, стандартную и на ту, которая подходит для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, смягчены требования к размеру унитазов. Ранее высота от пола до борта должна была равняться 40 сантиметрам, то теперь — от 38 до 42 сантиметров. Таким же образом более гибкими стали требования к высоте гидрозатвора.

Также Росстандарт утвердил ГОСТ, который устанавливает единые критерии для оценки рисков при перевозках детей. Документ начнёт действовать с сентября 2026 года.