Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей с сентября 2026 года

Росстандарт утвердил ГОСТ, который устанавливает единые критерии для оценки рисков при перевозках детей. Документ начнёт действовать с сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА «Новости».

Новый стандарт обязывает перевозчиков проводить системный анализ опасностей на всех этапах поездки: от подготовки рейса до посадки, высадки и движения по маршруту. В документе прописаны требования к регулярному мониторингу инцидентов и событий, которые могут представлять угрозу для юных пассажиров. Также ГОСТ регламентирует порядок действий при нештатных ситуациях.

Внедрение стандарта позволит перевести отрасль от регламентного контроля к управлению рисками. Это предполагает предупреждение происшествий и повышение надёжности транспортного процесса в целом.

Ранее Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для веганской парфюмерии. Документ описывает критерии, по которым производители могут подтвердить, что косметическая или парфюмерная продукция не содержит компонентов животного происхождения. В отдельный перечень ведомство включило мёд, прополис, пчелиный воск, коллаген, кератин, шёлк и мускус — их использование в такой продукции запрещено. Кроме того, стандарт требует тщательно очищать оборудование, если веганский парфюм выпускают на одной линии с обычной продукцией.