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Регион
30 июня, 11:38

«Рынок давно перестроился»: Названы страны, которые заменят Европу в случае запрета виз

Турэксперт Барзыкин: При отмене виз ЕС россияне могут поехать в Азию и СНГ

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Возможный запрет ЕС на выдачу виз россиянам не станет критичным для рынка, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, российские туристы уже давно нашли альтернативные маршруты. Основные потоки в случае новых ограничений будут уходить во Вьетнам, Таиланд, Китай, Абхазию и Казахстан.

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Европейское направление занимает меньше 5% от общего выездного туризма, а ближнее зарубежье уже формирует до 40% поездок. Рынок перестроился не из-за одного решения ЕС, а из-за накопившихся сложностей: дорогих виз, редкой выдачи мультивиз, неработающих российских карт и маршрутов через третьи страны. Всё это делает поездки в Европу дороже и менее удобными.

«В целом Европа не является определяющим направлением для нашего выездного рынка, тем более что авиасообщения с ней у нас пока нет», — подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».

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Напомним, в ЕС обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России. Тем временем названы пять самых лояльных к россиянам стран Европы.

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