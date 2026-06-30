«Рынок давно перестроился»: Названы страны, которые заменят Европу в случае запрета виз

Возможный запрет ЕС на выдачу виз россиянам не станет критичным для рынка, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, российские туристы уже давно нашли альтернативные маршруты. Основные потоки в случае новых ограничений будут уходить во Вьетнам, Таиланд, Китай, Абхазию и Казахстан.

Европейское направление занимает меньше 5% от общего выездного туризма, а ближнее зарубежье уже формирует до 40% поездок. Рынок перестроился не из-за одного решения ЕС, а из-за накопившихся сложностей: дорогих виз, редкой выдачи мультивиз, неработающих российских карт и маршрутов через третьи страны. Всё это делает поездки в Европу дороже и менее удобными.

«В целом Европа не является определяющим направлением для нашего выездного рынка, тем более что авиасообщения с ней у нас пока нет», — подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».