«Рынок давно перестроился»: Названы страны, которые заменят Европу в случае запрета виз
Турэксперт Барзыкин: При отмене виз ЕС россияне могут поехать в Азию и СНГ
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Возможный запрет ЕС на выдачу виз россиянам не станет критичным для рынка, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, российские туристы уже давно нашли альтернативные маршруты. Основные потоки в случае новых ограничений будут уходить во Вьетнам, Таиланд, Китай, Абхазию и Казахстан.
Европейское направление занимает меньше 5% от общего выездного туризма, а ближнее зарубежье уже формирует до 40% поездок. Рынок перестроился не из-за одного решения ЕС, а из-за накопившихся сложностей: дорогих виз, редкой выдачи мультивиз, неработающих российских карт и маршрутов через третьи страны. Всё это делает поездки в Европу дороже и менее удобными.
«В целом Европа не является определяющим направлением для нашего выездного рынка, тем более что авиасообщения с ней у нас пока нет», — подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».
Напомним, в ЕС обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России. Тем временем названы пять самых лояльных к россиянам стран Европы.
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