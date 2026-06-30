В ЕС обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России

Еврокомиссия рассматривает возможность полного прекращения выдачи туристических виз гражданам России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на европейский источник.

В Евросоюзе обсуждают инициативу, с которой выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европарламенте. «Данные предложения обсуждаются в координации со странами — членами ЕС», — уточнил собеседник издания.

По словам депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картайзера, цель обсуждаемых визовых запретов — дестабилизация российского общества в преддверии выборов в Госдуму РФ».

Ранее Еврокомиссия предложила не пускать в ЕС всех участников СВО. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пояснила: мера может затронуть миллионы людей — каждого, кто служил в ВС РФ с февраля 2022 года. Италия и Франция опасаются, что это обернётся полным закрытием границ для всех россиян, передаёт Bloomberg.

Британия также прорабатывает свои санкции. В посольстве королевства сообщили, что Лондон «активно работает с европейскими партнёрами над снижением рисков со стороны бывших российских комбатантов, представляющих угрозу национальной безопасности». Венгрия 29 июня приостановила приём заявлений в трёх городах РФ, а Кипр закрыл визовые центры, сохранив выдачу в консульствах. Девять стран ЕС, Исландия и Норвегия ещё в начале июня требовали от Брюсселя ужесточить въездной режим перед летним сезоном.

Визовая политика — прерогатива государств-членов, но ЕК активно даёт рекомендации. Сбор за шенген уже подняли с €35 до €80, а с ноября большинство граждан РФ лишились права на выдачу многократных виз. За первую половину 2026‑го количество оформленных турвиз выросло на 21% — сказывается переход на однократные документы под конкретную поездку, пояснил вице-президент РСТ Дмитрий Горин. На Италию, Испанию и Францию приходится основная доля из более чем 600 тыс. выданных разрешений. Сроки оформления растянулись: до 60 дней у итальянцев и до 45 у испанцев, однако это кратно меньше 4 млн виз допандемийного 2019 года.

Южные страны Европы — Греция, Италия, Испания, Кипр, Франция — заинтересованы в сохранении турпотока из РФ, в отличие от северных соседей, отмечает европеист Егор Белячков. Против новых ограничений может выступить и Словакия, а болгарский премьер Румен Радев уже критиковал 21‑й пакет санкций. Картайзер предупредил: запреты цели не достигнут и нанесут ущерб европейской экономике.

Сейчас у руководства ЕС нет юридической возможности полностью запретить туристические визы для россиян. Однако переход от персональных ограничений к запретам для целых социальных групп уже наметился. Добиться единогласной поддержки в таком вопросе трудно — вероятнее постепенное сокращение числа стран, готовых выдавать шенген туристам из РФ, и дальнейшее усложнение правил.

Ранее визовый центр Италии уведомил россиян об увеличении времени обработки документов на визу до более чем 60 дней, тогда как ранее срок составлял 40 дней. Причиной роста сроков названо «высокое число заявок». В рекомендациях визового центра указано, что подавать заявление необходимо не позднее чем за три месяца до поездки. Запись в Москве открыта на середину июля, иногда появляются слоты на более ранние даты.