Лучше озаботиться месяца за три: Италия увеличила сроки оформления виз россиянам

Визовый центр Италии уведомил россиян об увеличении времени обработки документов на визу до более чем 60 дней, тогда как ранее срок составлял 40 дней. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Визовый центр VMS уведомил о продлении времени обработки документов. Сейчас оно составляет более 60 дней, тогда как ещё недавно верхней планкой считались 40 дней», — говорится в сообщении АТОР.

Причиной роста сроков названо «высокое число заявок». В рекомендациях визового центра указано, что подавать заявление необходимо не позднее чем за три месяца до поездки. Запись в Москве открыта на середину июля, иногда появляются слоты на более ранние даты.

При этом процент одобрения виз в Италию превышает 90%. В 2025 году Италия выдала россиянам около 160 тысяч шенгенских виз — один из самых высоких показателей среди стран ЕС. В АТОР также отметили противоречивую тенденцию: отказы снижаются, но сами визы становятся короткими и ориентированными на разовые поездки.

Ранее страны Евросоюза начали обсуждать возможность пересмотра уже выданных россиянам шенгенских виз и видов на жительство. Обсуждение идёт с весны, но страны ЕС пока не смогли согласовать эти ограничения. Речь может идти о россиянах, которые ранее работали в российских компаниях и заявляли о поддержке СВО.