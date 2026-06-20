Япония повысила стоимость виз для иностранцев в 5 раз

Япония с июля повышает стоимость однократных и многократных виз для иностранных граждан примерно в пять раз. Об этом сообщает Kyodo News. Однократная виза подорожает с 3 тысяч иен (около $19) до 15 тысяч иен (около $93). Многократная — с 6 тысяч иен (около $38) до 30 тысяч иен (около $186).

Это первое повышение визовых сборов с 1978 года. Власти объясняют решение инфляцией и ослаблением иены. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что не ожидает заметного влияния на туристический поток. По его словам, новые тарифы приблизят японские визовые сборы к уровню других стран «Большой семёрки».

Для граждан России оформление визы в Японию остаётся бесплатным при подаче через консульства. Однако при обращении через визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге взимается сервисный сбор в размере 970 рублей. При подаче документов напрямую в консульствах в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске сервисный сбор не взимается.

Ранее в МИД РФ напомнили, что Россия сохранила безвизовый въезд для граждан Украины. Это решение продиктовано гуманитарными соображениями. Соглашение о безвизовых поездках стороны подписали ещё в 1997 году. Документ помогал поддерживать семейные связи между народами. Однако Киев инициировал прекращение действия договора в 2023 году.