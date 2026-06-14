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Регион
14 июня, 02:50

В МИД объяснили, почему украинцам всё ещё не нужны визы для поездок в Россию

МИД: Россия сохранила безвиз для украинцев на гуманитарных основаниях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art-Dolgov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art-Dolgov

Россия сохранила безвизовый въезд для граждан Украины. Это решение продиктовано гуманитарными соображениями, заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

Дипломат напомнил, что соглашение о безвизовых поездках стороны подписали ещё в 1997 году. Документ помогал поддерживать семейные связи между народами. Однако Киев инициировал прекращение действия договора в 2023 году.

«Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну»,цитирует Климова РИА «Новости».

Директор департамента добавил, что 29 сентября 2023 года президент подписал указ №734. Этот документ регулирует порядок въезда и выезда граждан Украины. Он вступил в силу сразу после подписания и действует до сих пор.

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Ранее Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского паспорта для украинцев и лиц без гражданства из соседнего государства. Документ касается тех, кто постоянно жил на территории Украины. До 1 января 2028 года этим заявителям не нужно предоставлять справку о судимости при оформлении гражданства РФ.

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Лия Мурадьян
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