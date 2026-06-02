2 июня, 12:06

Путин разрешил украинцам не подавать справки о судимости для гражданства РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alina Rosanova

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства для граждан Украины и лиц без паспорта, ранее постоянно проживавших на территории сопредельной республики. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, до 1 января 2028 года заявителям из этой категории не потребуется предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости при подаче документов на гражданство РФ.

Льгота распространяется на тех, кто прибыл в Россию напрямую или через третьи страны. Речь идёт об исключении одного из обязательных документов, предусмотренных действующим порядком рассмотрения вопросов гражданства.

Ранее в МВД заявили, что Россия за последние несколько лет приняла более 2,5 миллионов беженцев с Украины. Таким образом, 109 тысяч человек получили в нашей стране временное убежище, а более 400 тысяч обзавелись российскими паспортами.

Владимир Озеров
