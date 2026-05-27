Российская Федерация за последние несколько лет приняла на своей территории свыше 2,5 миллиона человек, спасавшихся от действий ВСУ. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства МВД Алексей Егоров в ходе Международного форума по безопасности.

«109 тыс. получили временное убежище, 79 тыс. получили разрешение на временное проживание, а также вид на жительство, более 4 тыс. человек получили российское гражданство», — сказал он.

Ранее сообщалось, что с августа прошлого года Украину покинули около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Общее число украинцев, находящихся за границей, достигло 5,6 млн человек. По оценке аналитиков, это почти каждый седьмой представитель данной возрастной группы. Эти цифры составляют треть от общего числа граждан, выехавших за весь 2025 год.