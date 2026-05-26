Россия вышла из соглашения 1993 года о помощи беженцам

Путин подписал протокол об отмене соглашения 1993 года по беженцам
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон по беженцам. Документ ратифицирует Протокол о прекращении действия Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года. Документ появился на интернет-портале правовой информации.
«Ратифицировать протокол о прекращении действия Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года», — говорится в документе.
Закон прошёл все стадии одобрения. Госдума приняла документ 13 мая. Совет Федерации поддержал решение 20 мая. Теперь документ вступил в законную силу.
Ранее Путин ратифицировал договор об углублении взаимодействия с Южной Осетией. Стороны намерены проводить согласованную внешнюю и оборонную политику. Партнёры планируют улучшать социально-экономические условия. Развитие инфраструктуры также вошло в планы сотрудничества двух стран.
