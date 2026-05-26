Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 23:41

Россия вышла из соглашения 1993 года о помощи беженцам

Путин подписал протокол об отмене соглашения 1993 года по беженцам

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон по беженцам. Документ ратифицирует Протокол о прекращении действия Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года. Документ появился на интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать протокол о прекращении действия Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года», говорится в документе.

Закон прошёл все стадии одобрения. Госдума приняла документ 13 мая. Совет Федерации поддержал решение 20 мая. Теперь документ вступил в законную силу.

Путин подписал закон об отпуске для родных раненых бойцов СВО
Путин подписал закон об отпуске для родных раненых бойцов СВО

Ранее Путин ратифицировал договор об углублении взаимодействия с Южной Осетией. Стороны намерены проводить согласованную внешнюю и оборонную политику. Партнёры планируют улучшать социально-экономические условия. Развитие инфраструктуры также вошло в планы сотрудничества двух стран.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Законы
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar