Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия с Южной Осетией. Документ был заключён в Москве 9 мая 2026 года.

Согласно соглашению, стороны намерены проводить согласованную внешнюю и оборонную политику, улучшать социально-экономические условия и развивать инфраструктуру. Особое внимание уделяется унификации законодательства в сферах труда, соцзащиты и пенсионного обеспечения: стаж работы граждан будет взаимно признаваться.

Также Москва и Цхинвал создадут благоприятные условия для инвесторов из обеих стран, стимулируя вложения в промышленность, энергетику и сельское хозяйство. Планируется объединение энергетических и транспортных систем, сетей связи и телекоммуникаций.

На территориях РФ и Южной Осетии будут признаваться официальные документы, выданные госорганами и органами местного самоуправления друг друга. Договор призван поднять союзнические отношения на качественно новый уровень.

