Путин подписал закон против фальсификации истории

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный против искажения традиционных ценностей российских народов по защите Отечества. Документ также призван бороться с фальсификацией истории. Соответствующий акт размещён на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Перечень основных направлений профилактики дополнен новыми пунктами.

«(Документом) вносятся изменения в закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ», которыми дополняется перечень основных направлений по профилактике правонарушений такими, как (пресечение уклонения от) исполнения воинской обязанности и несения военной службы, а также обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества», — говорилось в заключении оборонного комитета Совета Федерации.

Ранее Путин подписал закон об использовании Армии России для защиты россиян, находящихся за границей. Согласно новому указу президента, российские военные могут защищать граждан. Речь о тех, кого удерживают или преследуют на основании вердиктов зарубежных судов.