Путин подписал указ о подготовке председательства России в ШОС в 2027–2028 годах

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2027–2028 годах. Об этом рассказали в пресс-службе Росконгресса.

Главой комитета назначен помощник президента Юрий Ушаков. Комитет займётся координацией работы федеральных и региональных органов власти, а также организаций, задействованных в подготовке мероприятий ШОС.

В конце прошлого года было подписано соглашение между Секретариатом ШОС и фондом «Росконгресс» о долгосрочном сотрудничестве. Документ закрепляет взаимодействие в сфере деловой, конгрессно-выставочной и информационной деятельности, создавая базу для подготовки к председательству России.

Советник президента Антон Кобяков подчеркнул, что ШОС является ключевой площадкой для укрепления доверия, развития экономического партнёрства и гуманитарного взаимодействия в Евразии. Председательство России должно стать важным этапом продвижения совместных инициатив и укрепления многополярного мира.

Комитет будет готовить концепцию председательства, формировать план основных мероприятий, координировать работу профильных ведомств и обеспечивать информационное сопровождение ключевых событий.

Правительство и федеральные органы исполнительной власти обязаны оказывать содействие фонду «Росконгресс» в организации председательства России в ШОС.

