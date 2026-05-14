14 мая, 10:05

Шойгу рассказал секретарям совбезов ШОС, сколько земель ДНР ещё удерживают ВСУ

Обложка © Life.ru

Вооружённые силы Украины сейчас удерживают чуть более 15% территории Донецкой Народной Республики. Полностью освобождена Луганская Народная Республика. Такими данными поделился секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу с коллегами из стран ШОС в ходе встречи в Бишкеке.

«Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в ДНР остается немногим более 15% земель», — подчеркнул он, выступая перед коллегами по Шанхайской организации сотрудничества.

Шойгу также объяснил секретарям совбезов ШОС неспособность киевского режима к конструктивным переговорам. По его мнению, это напрямую связано с лицемерной поддержкой со стороны европейских государств: страны Евросоюза и НАТО намеренно затягивают конфликт, продолжая активно накачивать украинскую армию вооружением. Сергей Шойгу заверил, что Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования.

Анастасия Никонорова
