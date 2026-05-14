Вооружённые силы Украины сейчас удерживают чуть более 15% территории Донецкой Народной Республики. Полностью освобождена Луганская Народная Республика. Такими данными поделился секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу с коллегами из стран ШОС в ходе встречи в Бишкеке.

Шойгу также объяснил секретарям совбезов ШОС неспособность киевского режима к конструктивным переговорам. По его мнению, это напрямую связано с лицемерной поддержкой со стороны европейских государств: страны Евросоюза и НАТО намеренно затягивают конфликт, продолжая активно накачивать украинскую армию вооружением. Сергей Шойгу заверил, что Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования.