Украинские военные должны покинуть территорию всех российских регионов, такое требование Москва уже не раз заявляла и оно не менялось. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, требует ли Кремль вывода ВСУ только из Донбасса или также из Запорожской и Херсонской областей.

«Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в министерстве иностранных дел», — подчеркнул Песков, напомним про заявление президента РФ Владимира Путина в МИД в июне 2024 года.

Представитель Кремля отметил, что речь идёт о покидании ВСУ таких регионов, как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. При этом границы субъектов определяются на момент их вхождения в Украину.

Как также заявляли в Кремле, для прекращения огня Владимир Зеленский должен отдать приказ ВСУ остановить боевые действия и покинуть Донбасс.