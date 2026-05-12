Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос, достиг ли он с российским лидером Владимиром Путиным понимания о том, что Донбасс должен полностью находиться в составе России.

«Нет», — лаконично ответил американский лидер во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.

Вывод войск из Донбасса — одно из ключевых условий Москвы для мирного урегулирования с Киевом. В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает принадлежность Донбасса и Новороссии очевидной и не подлежащей оспариванию.

Скандальные заявления бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель вызвали бурную реакцию в Москве. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков и экс-нардеп Верховной рады Спиридон Клинкаров в беседе с Life.ru объяснили, почему главарь киевского режима передумал отдавать Донбасс в 2022 году и кто стоит за информационным вбросом Мендель.