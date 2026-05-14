Шойгу заявил о неспособности Киева договариваться

Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече секретарей профильных ведомств стран ШОС в Бишкеке.

По его словам, Москва также готова рассматривать конструктивное посредничество других государств. При этом Шойгу заявил, что Киев, по оценке российской стороны, раз за разом показывает неспособность договариваться.

Секретарь Совбеза связал такую ситуацию с позицией ведущих европейских стран, входящих в ЕС и НАТО. Он обвинил их в намеренном затягивании конфликта. По словам Шойгу, западные страны продолжают накачивать Украину оружием, что мешает движению к урегулированию.

Заявление прозвучало на фоне новых обсуждений возможного переговорного процесса. Ранее в Кремле также говорили, что для перехода к полноформатным мирным переговорам Киев должен прекратить огонь и вывести войска из российских регионов.