Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал смену политической парадигмы на Украине. По его мнению, фигура, которая придёт на смену Владимиру Зеленскому, будет гораздо сговорчивее на мирных переговорах.

«Любой новый человек будет начинать с уничтожения наследия предшественника. Слишком уж плохо все. А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора — США, — существенно выше», — написал политик в своём Telegram-канале.

Он также оценил перспективы возможных конкурентов. По его мнению, у «русофобствующих» европейских элит нет альтернативы Зеленскому, поскольку «есть какой-то там британский Залужный», но у того «нет своего личного войска, как и значимой опоры в элитах». Время на раскрутку нового кандидата, считает Медведев, потребовало бы много ресурсов, которых у коллективного Запада уже нет.

Ранее в Раде заявили о необходимости запуска процедуры импичмента Зеленского. Если в ходе расследования антикоррупционные органы выходят на действующего президента, они обязаны передать материалы в парламент для возможного запуска процедуры импичмента, предусмотренной законодательством Украины.