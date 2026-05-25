Путин подписал закон, разрешающий привлекать ВС РФ для защиты россиян за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании Армии России для защиты россиян, находящихся за границей. Документ размещён на портале публикации правовой информации.

Теперь по решению российского лидера армию можно задействовать в пределах её полномочий для защиты граждан, которые удерживаются или преследуются на основании вердиктов зарубежных судебных инстанций, наделённых полномочиями другими государствами без участия Москвы.

В законе уточняется, что речь идёт и о решениях международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре России либо резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках седьмой главы Устава всемирной организации.

Также сегодня по случаю национального торжества — Дня независимости Азербайджана — российский лидер направил своему бакинскому коллеге Ильхаму Алиеву тёплое поздравительное послание. В своём письме Владимир Путин указал, что республика достигла внушительных результатов в экономике и социальной сфере, завоевав уважение на международной арене, и подчеркнул, что для Москвы отношения с Баку носят дружественный и союзнический характер.