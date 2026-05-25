Путин поздравил Алиева с Днём независимости Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин направил тёплые поздравления своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника — Дня независимости республики. Об этом сообщила пресс-служба закавказского лидера.

«Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене», — говорится в поздравительном письме.

Российский президент подчеркнул, что Москва придаёт большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Он выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, а также партнёрского взаимодействия в региональных и международных делах. Помимо прочего, Владимир Путин пожелал народу республики благополучия и процветания.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пути выхода из кризиса вокруг Ирана. В Кремле сообщили, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.