Путин поздравил Алиева с Днём независимости Азербайджана
Ильхам Алиев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин направил тёплые поздравления своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника — Дня независимости республики. Об этом сообщила пресс-служба закавказского лидера.
«Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене», — говорится в поздравительном письме.
Российский президент подчеркнул, что Москва придаёт большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Он выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, а также партнёрского взаимодействия в региональных и международных делах. Помимо прочего, Владимир Путин пожелал народу республики благополучия и процветания.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пути выхода из кризиса вокруг Ирана. В Кремле сообщили, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.