Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 14:14

Путин поздравил Алиева с Днём независимости Азербайджана

Ильхам Алиев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Ильхам Алиев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин направил тёплые поздравления своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника — Дня независимости республики. Об этом сообщила пресс-служба закавказского лидера.

«Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене», — говорится в поздравительном письме.

Российский президент подчеркнул, что Москва придаёт большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Он выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, а также партнёрского взаимодействия в региональных и международных делах. Помимо прочего, Владимир Путин пожелал народу республики благополучия и процветания.

Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване
Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване

Ранее Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пути выхода из кризиса вокруг Ирана. В Кремле сообщили, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Азербайджан
  • Ильхам Алиев
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar