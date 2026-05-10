Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал заявления европейских лидеров, которые они делали во время визитов в Армению. По его словам, если бы у Европы действительно были возможности помочь Еревану, это можно было сделать ещё в 2020 году.

«Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более», — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер также сказал, что европейские политики занимаются пустословием, поэтому уровень их поддержки в собственных странах, по его словам, составляет 10–15%.

В начале мая 2026 года в Ереван прибыли представители высшего руководства Евросоюза и лидеры западных стран. Среди них были президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава ЕС Антониу Кошта. Они приехали для участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества и первом двустороннем саммите ЕС — Армения.