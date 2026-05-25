Путин подписал закон об отпуске для родных раненых бойцов СВО

Президент Владимир Путин утвердил поправки в закон «О статусе военнослужащих», которые гарантируют одному из родителей или одному из детей раненого участника спецоперации право на совместный отпуск с бойцом. Новые правила затронут семьи военнослужащих, получивших травмы в ходе боевых действий. Официальный документ уже размещён на портале правовой информации.

Согласно подписанному акту, продолжительность такого отдыха может быть равной отпуску самого военнослужащего. При этом часть, превышающая ежегодный отпуск родственника по основному месту работы, будет предоставляться без сохранения зарплаты. Закон вступит в законную силу через десять календарных дней после официальной публикации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники СВО, заключившие контракт с Минобороны РФ начиная с текущего мая сроком не менее одного года, освобождаются от обязательств по выплате кредитов, взятых до отправки на фронт. Новый закон освобождает от выплаты кредитов тех, кто подписал контракт не ранее 1 мая 2026 года, если уже есть судебное решение о взыскании долга либо заведено исполнительное производство, и при этом суммарный объём задолженности также не должен превышать 10 миллионов рублей.