Путин подписал закон о защите нефтегазовых объектов Каспийского моря от БПЛА

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий безопасность морских нефтегазовых сооружений в российском секторе Каспия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вокруг объектов топливно-энергетического комплекса устанавливаются защитные зоны радиусом 500 метров. Отсчёт идёт от каждой точки внешнего края искусственных островов, установок и конструкций. Ограничения касаются как водного, так и воздушного пространства.

В границах этих территорий охрана получит право пресекать работу любых беспилотных аппаратов — воздушных, подводных, надводных и наземных, а также остановку судов.

Владельцы объектов смогут привлекать для защиты не только собственные силы, но и частные организации, соответствующие требованиям Правительства РФ, а также подразделения Росгвардии.

