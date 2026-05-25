25 мая, 16:16

Путин подписал закон о защите нефтегазовых объектов Каспийского моря от БПЛА

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий безопасность морских нефтегазовых сооружений в российском секторе Каспия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вокруг объектов топливно-энергетического комплекса устанавливаются защитные зоны радиусом 500 метров. Отсчёт идёт от каждой точки внешнего края искусственных островов, установок и конструкций. Ограничения касаются как водного, так и воздушного пространства.

В границах этих территорий охрана получит право пресекать работу любых беспилотных аппаратов — воздушных, подводных, надводных и наземных, а также остановку судов.

Владельцы объектов смогут привлекать для защиты не только собственные силы, но и частные организации, соответствующие требованиям Правительства РФ, а также подразделения Росгвардии.

Ранее Путин подписал закон об использовании Армии России для защиты россиян, находящихся за границей. В первую очередь речь о тех, кого заключили или преследуют по приговорам иностранных судов.

Александра Мышляева
