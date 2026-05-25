25 мая, 16:14

Путин подписал закон о списании кредитных долгов участникам спецоперации

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники СВО освобождаются от обязательств по выплате кредитов, взятых до ухода на фронт. Речь идёт о бойцах, заключивших контракт с Минобороны РФ с текущего мая на срок не менее одного года. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

До этого долги были списаны военнослужащим, которые заключили контракты не ранее 1 декабря 2024 года, а также норма касалась их супругов. Имелись ввиду финансовые обязательства военных, не превышающие сумму в 10 миллионов рублей, если до декабря 2024 года вступило в силу судебное решение или был принят исполнительный лист.

Новый закон освобождает от выплаты кредитов тех военных, которые подписали контракт не ранее 1 мая 2026 года, если уже есть судебное решение о взыскании долга или заведено исполнительное производство. При этом так же суммарный объём задолженности не должен быть больше 10 миллионов рублей.

Ранее Владимир Путин подписал документ, который вводит одинаковые базовые меры поддержки для участников СВО и их семей во всех российских регионах. Документ призван обеспечить единообразный подход к льготам для бойцов, ветеранов, участников боевых действий в приграничье, ополченцев Донбасса, а также их родственников.

Татьяна Миссуми
