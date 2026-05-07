Каждый день — за три: Военные пенсии добровольцев СВО начнут считать по-новому

Правительство России приняло поправки о специальном учёте службы в добровольческих формированиях при расчёте военной пенсии. Теперь время, проведённое на спецоперации, будет учитываться в льготном порядке.

Для участников боевых действий каждый день в добровольческих подразделениях засчитают за три. А время лечения в госпитале из-за ранения, контузии или болезни, полученной на фронте, также пойдёт в боевую выслугу.

Льготы при расчёте пенсии получат и добровольцы, участвовавшие в контртеррористических операциях (КТО) в приграничье. Для них каждый день в КТО будет считаться за два. И тоже с учётом времени на лечении.

Правительство также утвердило форму справки, подтверждающей службу на СВО. Заверить период службы должен командир воинской части, которая формирует добровольческое подразделение, или начальник другой госструктуры, занимающейся аналогичной работой.

Ранее сообщалось, что отсутствие трудового стажа не может быть причиной отказа в пенсии. Граждане без стажа могут получить социальную пенсию — если выполнят определённые условия. Она назначается на пять лет позже обычной страховой и в меньшем размере. Её размер не зависит от стажа и накопленных баллов, потому что это государственная мера поддержки. С 1 апреля 2026 года средняя социальная пенсия составляет 16 569 рублей.