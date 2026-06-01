Восемь выходцев из ближнего зарубежья лишены гражданства России за преступления

В России правоохранители лишили гражданства РФ восьмерых человек, которые неоднократно нарушали законы, в отношении некоторых из них запущена процедура депортации. У них уже изъяты паспорта. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками МВД России и ФСБ России вынесены решения о прекращении гражданства РФ в отношении 8 выходцев из республик ближнего зарубежья. Основанием стало совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности нашей страны, в соответствии с Федеральным законом от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве РФ», — говорится в тексте.

Так, житель Тульской области вёл криминальный образ жизни, у него изъяли паспорт РФ, сейчас мужчина отправлен в тюрьму по статье о незаконном хранении оружия. Другой нарушитель незаконно помогал мигрантам легализоваться в нашей стране. Житель Бурятии распространял националистическую идеологию и призывал игнорировать законы РФ. В Тюменской области прекращено российское гражданство трёх мужчин. Они пропагандировали антироссийские настроения и разжигали межнациональные конфликты. Житель Алтая также не раз привлекался к ответственности за аналогичные действия. И, наконец, ещё один человек оказался в преступной среде в Архангельской области.

Ранее в Камчатском крае суд вынес обвинительный приговор 61-летнему мужчине, организовавшему схему фиктивного оформления документов для мигрантов с целью продления их пребывания в России.