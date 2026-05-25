На Камчатке мужчина получил 2 года колонии за легализацию 124 мигрантов

В Камчатском крае суд вынес обвинительный приговор 61-летнему мужчине, организовавшему схему фиктивного оформления документов для мигрантов с целью продления их пребывания в России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Вступивший в гражданство РФ в 2023 году Р., за 5000 рублей заключал с иностранными гражданами фиктивные гражданско-правовые договоры и направлял документы в управление по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю для принятия решения о продлении срока временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации на срок действия указанных договоров», — говорится в материале.

Схема действовала примерно год — с марта 2025-го по февраль 2026-го. За это время мужчина заключал такие договоры с гражданами Кыргызстана и Узбекистана, у которых заканчивался законный срок нахождения в стране. Всего по этим документам удалось продлить пребывание 124 иностранным гражданам.

Подсудимый признал вину по статье о незаконной организации пребывания иностранных граждан (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.). Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении. Также конфискованы 620 тысяч рублей, полученные в ходе этой схемы, их обратили в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме планирует рассмотреть законопроект о существенном повышении государственных пошлин для мигрантов. Инициатива, как отмечается, входит в пакет мер по дальнейшему регулированию миграционной политики и затрагивает сразу несколько процедур оформления документов. Размер сбора за получение российского гражданства может вырасти с 4200 до 50 000 рублей. Отдельным пунктом рассматривается повышение пошлины за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников, которое может составить 15 000 рублей за каждого специалиста.