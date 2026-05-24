Госдума рассмотрит увеличение налоговых пошлин для мигрантов

Законопроект о существенном повышении государственных пошлин для мигрантов планируется рассмотреть в Госдуме на следующей неделе. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Инициатива, как отмечается, входит в пакет мер по дальнейшему регулированию миграционной политики и затрагивает сразу несколько процедур оформления документов. Размер сбора за получение российского гражданства может вырасти с 4200 до 50 000 рублей.

Дополнительно предлагается пересмотреть стоимость оформления разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 000 рублей, а также вида на жительство — с 6000 до 30 000 рублей. Отдельным пунктом рассматривается повышение пошлины за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников, которое может составить 15 000 рублей за каждого специалиста.

По оценке Володина, реализация предложений способна обеспечить бюджету порядка 15 млрд рублей ежегодно. В парламенте уже находится десять инициатив, связанных с миграционной тематикой, а с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой сфере.

«Те, кто хочет жить в нашей стране, стать её гражданином, должны соответствовать заданным стандартам: ЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК, СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УВАЖАТЬ НАШИ ТРАДИЦИИ, ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий перераспределение полномочий между федеральными ведомствами в сфере трудовой миграции. Правительство предлагает передать МВД часть функций, которые сейчас находятся в ведении Минтруда.