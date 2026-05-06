6 мая, 18:03

МВД получит право утверждать перечни профессий для трудовых мигрантов

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о передаче МВД части полномочий Минтруда по вопросам трудовых мигрантов. Документ опубликован в думской электронной базе.

Речь идёт об утверждении перечней профессий для иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов. В частности, это касается тех, кто может получить вид на жительство в России без предварительного разрешения на временное проживание.

Также МВД предлагают передать полномочия по утверждению списка специальностей, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для иностранцев, прибывающих в РФ по визе.

Кроме того, ведомство может получить право определять случаи, когда временно пребывающие в России иностранные граждане смогут работать за пределами региона, где им выдали разрешение на работу.

Мигрантов в России будут лишать ВНЖ за «неполный год» работы

Ранее Life.ru сообщал, что МВД предложило эксперимент по целевому набору мигрантов с 2027 года. В рамках инициативы правительство получит право тестировать различные механизмы регулирования трудовой деятельности мигрантов. Планируется создание реестровой системы, в которой работодатели и иностранные сотрудники будут фиксироваться в электронных базах данных.

Полина Никифорова
