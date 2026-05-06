МВД предложило эксперимент по целевому набору мигрантов с 2027 года

В России планируют запустить эксперимент по целевому привлечению иностранных работников в период с 2027 по 2030 год, следует из проекта закона МВД. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов и предполагает запуск новой модели организованного набора иностранной рабочей силы.

«Законопроект наделяет правительство РФ полномочиями по проведению экспериментов по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в России», — говорится в сообщении.

В рамках инициативы правительство получит право тестировать различные механизмы регулирования трудовой деятельности мигрантов. Планируется создание реестровой системы, в которой работодатели и иностранные сотрудники будут фиксироваться в электронных базах данных.

Отдельным элементом реформы могут стать миграционные хабы, предназначенные для временного размещения и прохождения обязательных процедур перед началом работы. Также предлагается ввести медицинское обследование и геномную регистрацию иностранных граждан в государственных учреждениях.

Работа с мигрантами в рамках проекта будет осуществляться только через срочные трудовые договоры. Дополнительно обсуждается введение государственных пошлин за оформление участия работодателей и работников в системе организованного набора.

При этом граждане стран Евразийского экономического союза могут быть освобождены от этих сборов. Налог на доходы физических лиц, полученные иностранцами в рамках эксперимента, предлагается полностью направлять в бюджеты регионов. Старт инициативы запланирован на 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе готовится к рассмотрению законопроект, предусматривающий новые основания для аннулирования разрешений на проживание для иностранных граждан. Вид на жительство или разрешение на временное проживание могут быть отменены, если мигрант трудился в России менее 10 месяцев в течение года.