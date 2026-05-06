Мигрантов в России будут лишать ВНЖ за «неполный год» работы

Госдума намерена в весеннюю сессию принять законопроект, который предусматривает аннулирование ВНЖ или РВП для мигрантов, чья трудовая деятельность в течение года составила менее 10 месяцев. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, это одна из мер по улучшению миграционной политики страны.

«На рассмотрении Государственной думы находятся законопроекты, направленные на дальнейшее совершенствование миграционной политики. В том числе предлагается ввести норму, позволяющую аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года», — написал Володин в соцсетях.

Он пояснил, что это нововведение призвано усилить надзор за легальностью пребывания мигрантов в России, а также за их трудоустройством и уровнем доходов.

Согласно законопроекту, вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) могут быть аннулированы, если мигрант проработал менее 10 месяцев в течение года с момента получения документа. Это правило также коснется иностранцев, оказывающих услуги частным лицам для личных нужд (не связанных с бизнесом), если их трудовая деятельность или уплата фиксированных авансовых платежей по НДФЛ (за себя и иждивенцев) длилась менее 10 месяцев за отчётный год.

Ранее в Госдуме анонсировали повышение налоговых пошлин для мигрантов в 12 раз. Ожидается 12-кратное повышение стоимости приема в российское гражданство (до 50000 рублей), 8-кратное – за разрешение на временное проживание (до 15000 рублей) и 5-кратное – за вид на жительство (до 30000 рублей). Также будут увеличены и другие сборы.