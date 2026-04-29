В Госдуме анонсировали повышение налоговых пошлин для мигрантов в 12 раз

Правительство готовится внести в Госдуму законопроект, который существенно увеличит налоговые пошлины для иностранных граждан. Об этом в мессенджере МАКС ообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, ожидается 12-кратное повышение стоимости приема в российское гражданство (до 50000 рублей), 8-кратное – за разрешение на временное проживание (до 15000 рублей) и 5-кратное – за вид на жительство (до 30000 рублей). Также будут увеличены и другие сборы.

«Все эти меры должны способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере», — подчеркнул Володин.

Володин также сообщил о позитивной динамике в сфере миграционной безопасности. По данным МВД за первый квартал 2026 года, зафиксировано снижение преступлений, совершенных мигрантами, на 38,9%. Это снижение охватывает различные категории преступлений: тяжкие и особо тяжкие – на 44,2%, наркопреступления – на 64,1%, грабежи и преступления против общественной безопасности – на 30%, а также убийства и покушения на убийство – на 27,8%.

Спикер Госдумы подчеркнул, что эти результаты являются следствием усиления контроля за миграционными процессами и повышения ответственности иностранных граждан за нарушения законодательства РФ. Он также отметил, что законодательные инициативы, принятые с 2024 года (22 федеральных закона), направленные на совершенствование миграционной политики, подтверждают свою эффективность и востребованность. В настоящее время прорабатываются новые предложения, в том числе по расширению оснований для выдворения мигрантов за правонарушения.

Ранее сообщалось, что по итогам масштабных рейдов силовых структур в марте принято решение о выдворении из России около шести тысяч иностранцев. В операциях участвовали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Одновременно въезд в страну закрыт для 7,7 тысячи мигрантов.