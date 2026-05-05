Поток мигрантов в РФ за год сократился на 15%, подсчитали в Совбезе

Аппарат Совета безопасности подвёл итоги миграционного первого квартала. За январь — март границу пересекли 2,5 миллиона чужестранцев и лиц без гражданства.

Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной приток по-прежнему идёт из ближнего зарубежья: почти 1,8 миллиона человек (72,4% от общего числа) прибыли из государств — участников СНГ.

На 1 апреля 2026 года на территории нашей страны находилось 6,1 миллиона приезжих. Год назад эта цифра была выше — 6,8 миллиона.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме анонсировали повышение налоговых пошлин для мигрантов в 12 раз. Ожидается 12-кратное повышение стоимости приема в российское гражданство (до 50000 рублей), 8-кратное – за разрешение на временное проживание (до 15000 рублей) и 5-кратное – за вид на жительство (до 30000 рублей). Также будут увеличены и другие сборы.