29 апреля, 15:20

В ГД потребовали выдворять из России мигрантов, которые фиктивно учатся в вузах

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Депутаты от партии «Новые люди», включая вице-спикера Владислава Даванкова, внесли законопроект, предусматривающий выдворение из России мигрантов, которые используют фиктивное обучение в учебных заведениях для легализации своего пребывания. Как сообщает РИА «Новости», документ уже направлен на рассмотрение в правительство.

Согласно предложению, иностранцы, въехавшие по визе «учёба», но не приступившие к занятиям или не зачисленные в вуз, могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей и выдворены за пределы страны. Парламентарии считают, что эта мера необходима для борьбы с недобросовестным использованием образовательных программ и для обеспечения законности миграционных процессов.

Депутаты указали на актуальность законопроекта, вызванную злоупотреблением фиктивным обучением в образовательных учреждениях для легализации пребывания иностранцев в России. Они считают, что его принятие укрепит публичные интересы РФ, обеспечит надежность миграционного учета и порядок законного пребывания иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что по итогам масштабных рейдов силовых структур в марте принято решение о выдворении из России около шести тысяч иностранцев. В операциях участвовали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Одновременно въезд в страну закрыт для 7,7 тысячи мигрантов.

Наталья Демьянова
