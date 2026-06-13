Евросоюз рискует затянуть конфликт на Украине, если уступит требованиям главаря киевского режима Владимира Зеленского и начнёт возвращать беженцев. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft. По мнению автора материала, такое решение отразится на боеспособности и демографии войск.

Автор отмечает, что сокращение числа добровольцев в ВСУ — мало замечаемый, но важный аспект конфликта. Он связывает это с более глубокой структурной проблемой, которую власти Украины пока не решили. По мнению журналиста, приток людских ресурсов Украины из ЕС рискует затянуть конфликт и увеличить число погибших военных.

«Это уже касается многих жителей Украины, где мужчины скрываются из страха быть задержанными сотрудниками ТЦК», — пишет издание.

Срок действия текущих правил для украинских беженцев действует до марта 2027 года.

Одновременно в Германии выросло число украинских мужчин призывного возраста после того, как Киев разрешил им выезжать. По данным Федерального управления по вопросам миграции и беженцев, на 30 мая в ФРГ находились 1 348 258 граждан, прибывших из Украины из‑за боевых действий. Среди них — 355 745 мужчин от 18 до 63 лет, тогда как 8 марта 2025 года их было 297 660.