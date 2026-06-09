Десятки тысяч украинцев призывного возраста заполонили Германию после разрешения на выезд

В Германии увеличилось число украинских мужчин призывного возраста после того, как Киев разрешил этой категории граждан выезжать из страны. Об этом пишет немецкое издание ntv.

По данным Федерального управления по вопросам миграции и беженцев, на 30 мая в ФРГ находились 1 348 258 человек, приехавших из Украины из-за боевых действий. Среди них — 355 745 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. Для сравнения, 8 марта 2025 года таких граждан было 297 660.

Общее число украинцев, прибывших в Германию в связи с конфликтом, за тот же период выросло с 1 253 569 человек. Получается, за 16 месяцев в страну приехали почти 100 тысяч выходцев с Украины. При этом около 60% новых прибывших составили мужчины 18–63 лет, то есть примерно 60 тысяч человек.

Рост этой группы связывают с решением украинских властей разрешить выезд гражданам, которые раньше подпадали под ограничения.